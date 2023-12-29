Тур в Италию и не только: обнародованы планы принца и принцессы Уэльских на 2024 год

Принц и принцесса Уэльские сейчас наслаждаются зимним отпуском в Сандрингеме после которого приступят к активной работе в новом сезоне.

Кенсингтонский дворец уже анонсировал, что в новом 2024 году Кейт и Уильям Уэльские отправятся с туром в Италию и посетят Рим. Отметим, что в прошлом году принцесса Кейт не выезжала за границу в официальном качестве, а Уильям отправился на несколько дней в Польшу, чтобы посетить британские войска на границе с Украиной и выразить поддержку беженцам. Он также отправился в Сингапур для вручения своей третьей награды Earthshot Prize, пишет People.

Принц и принцесса Уэльские с сыном принцем Джорджем и дочерью принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

В новом году королевская чета также продолжит свои текущие кампании - инициативу Уильяма Homewards, которая борется с бездомностью , и программу Кейт "Shaping Us", которая поддерживает развитие детей в раннем возрасте. А в конце года принц Уильям по традиции снова будет вручать премию Earthshot Prize в четвертый раз.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Также принц и принцесса Уэльские продолжат поддерживать короля Чарльза III и королеву Камиллу, как в Великобритании, так и за рубежом. В октябре 2023 года Уэльские помогали приветствовать президента Южной Кореи во время его визита в Великобританию, а такэе помогали принимать дипломатический корпус на ежегодном приеме в Букингемском дворце.

Принцесса Уэльская на государственном банкете в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

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