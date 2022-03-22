"Тяжелый" люкс кремлевского диктатора: одежда, аксессуары и прочие "игрушки" Путина

Недавно во время выступления в "Лужниках" Путин появился на публике в пальто от люксового итальянского бренда Loro Piana. Конечно, это не единственный дорогой бренд, который предпочитает кремлевский диктатор.

Одежда от люксовых марок

Владимир Путин / Associated Press

Пальто за почти полтора миллиона рублей из коллекции осень-зима 2021-22 наделало много шума в соцсетях. Но соцсети в РФ нынче закрыты, так что рядовой россиянин об этом и не узнает. А между тем эксперты посчитали, что стоимость пальто в 31 раз превышает среднемесячную заработную плату по России.

Путин сочетал его со светлым джемпером с высокой горловиной за 2400 фунтов стерлингов и несколькими другими предметами дизайнерской одежды с достаточно высокими ценниками, пишет Mirror.

Обычно "фюрер" носит сшитые на заказ костюмы и "суровые" галстуки, за что получил прозвище "Человек в черном" за то, что предпочитает черную одежду. Костюмы для Путина шьет один и тот же портной, стоимость одного такого костюма около 5,5 тысяч долларов.

Владимир Путин / Getty Images

Говорят, что его любимым брендом одежды является Brioni, итальянский бренд, который одевал Джеймса Бонда, а любимая обувь — от John Lobb или Salvatore Ferragamo. Но для того, чтобы не привлекать внимание людей к брендам, личный стилист Путина всегда снимает этикетки с одежды.

Вне офиса Путин носит пуловеры с V-образным вырезом, любит черные водолазки и куртки.

Владимир Путин / Getty Images

В повседневной жизни Путин тоже любит носить бренд Loro Piana, который сейчас, к слову, жертвует часть доходов от продаж на помощь Украине.

Владимир Путин / Getty Images

На тренировки Путин ходил раньше в спортивном костюме этой марки стоимостью 3220 долларов. Словом, трудно представить, как Путин покупает себе все это на "скромную" государственную зарплату в несколько сотен тысяч долларов.

Аксессуары

Владимир Путин / Getty Images

Кремлевский лидер известен своей любовью к дорогой одежде и люксовым брендам. Особую слабость Путин питает к часам. Говорят, он собрал коллекцию дорогих аксессуаров на сумму более 679 тысяч долларов. Один из экземпляров его часов расценивается в более 407 тысяч долларов от бренда Tourbograph с прошитым вручную ремешком из крокодиловой кожи и позолоченными дужками.

Недвижимость

Огромные расходы Владимира Путина не ограничиваются только лишь одеждой или дорогими аксессуарами. Одна из основных статей расходов – недвижимость. Он владеет особняком стоимостью 1 миллиард долларов, известным как "дворец Путина". Этот дворец был показан в видеоролике российского антикоррупционного активиста Алексея Навального. Однако Кремль утверждает, что дом является бизнес-предприятием различных бизнесменов.

Сообщалось, что на территории есть большая церковь, амфитеатр и гостевой дом площадью 27 000 квадратных футов с еще 11 спальнями. Говорят, там даже есть казино в стиле Лас-Вегаса с баром и бассейном.

Также Путин владеет 19 другими домами, 58 самолетами и вертолетами и несколькими яхтами на общую сумму примерно 99 миллионов долларов.

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