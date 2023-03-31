Тяжелый люкс по-королевски: принц Гарри пришел на суд в Лондоне в рубашке от известного бренда

Британский принц Гарри решил лично присутствовать на судебных слушаниях в Лондоне, поэтому на некоторое время вернулся из США в Великобританию. Суд, который посещает герцог Сассекский, касается иска против холдинговой компании Associated Newspapers Limited, в которую входят издания Daily Mail, Mail, Sunday и Mail Online.

В иске компания обвиняется в использовании различных средств преступной деятельности для получения информации о высокопоставленных фигурах на протяжении многих лет, сообщает издание CNN.

Но принц пришел на суд в полном параде, поскольку не отставая от жены, которая обожает люксовые вещи и в частности Модный дом Dior, тоже отдал предпочтение этой марке.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

На Гарри была белая рубашка, идентифицировать которую не составило труда, ведь на ней вышита золотая пчела. Стоимость рубашки составляет 1106 долларов.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Также принц надел серый костюм, галстук и ботинки с тиснением.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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