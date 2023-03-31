Тяжелый люкс по-королевски: принц Гарри пришел на суд в Лондоне в рубашке от известного бренда

Скандальный принц решил не экономить на гардеробе.
Британский принц Гарри решил лично присутствовать на судебных слушаниях в Лондоне, поэтому на некоторое время вернулся из США в Великобританию. Суд, который посещает герцог Сассекский, касается иска против холдинговой компании Associated Newspapers Limited, в которую входят издания Daily Mail, Mail, Sunday и Mail Online.
В иске компания обвиняется в использовании различных средств преступной деятельности для получения информации о высокопоставленных фигурах на протяжении многих лет, сообщает издание CNN.
Но принц пришел на суд в полном параде, поскольку не отставая от жены, которая обожает люксовые вещи и в частности Модный дом Dior, тоже отдал предпочтение этой марке.
На Гарри была белая рубашка, идентифицировать которую не составило труда, ведь на ней вышита золотая пчела. Стоимость рубашки составляет 1106 долларов.
Также принц надел серый костюм, галстук и ботинки с тиснением.
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