Невыносимы страдания приносят богатым россиянам санкции.

Российские олигархи жалуются на тяготы жизни. Они теперь не могут нанять водителя и домработницу, у кого-то теперь нет денег на содержание яхт и самолетов, а у кого-то уже нет ни яхт, ни самолетов.

Но не обошли санкции и россиян с более скромными, но все равно значительными доходами. Недавно мы писали о том, как тяжело переживают россиянки невозможность купить новую сумку Chanel, как жизнь приготовила им новое испытание.

Магазины брендов, принадлежащих группе LVMH (Celine, Louis Vuitton, Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Kenzo, Fendi, Donna Karan, Emilio Pucci и другие), больше не обслуживают клиентов из России в связи с санкциями, введенными после после начала войны с Украиной. Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на сотрудников бутиков в Испании и Германии.

Купить что-либо из "тяжелого люкса" можно теперь, только предъявив паспорт любой другой страны.

Если запрет на покупку Chanel вызвал в России бурю негодования и даже привел к актом ритуального уничтожения сумок знаменитого бренда, то новый запрет, возможно, поднимет градус ненависти на новый уровень.

Ждем, когда в России начнут уничтожать чемоданы Louis Vuitton, жечь платья Dior и выливать "Вдову Клико" в Клязьму.

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