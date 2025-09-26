ТСН в социальных сетях

Общество
2185
1 мин

Тыкали пальцами и эмоционально говорили: в Сеть попало видео вероятной ссоры Дональда Трампа с женой Меланией

Видео сняли журналисты, когда президентская чета приземлилась на вертолете в Вашингтоне.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дональд и Мелания Трампы

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

В TikTok Sky News Arabia появилось интересное видео с Дональдом и Меланией Трампами в вертолете Marine One, которое сняли журналисты, когда президентская чета приземлилась на Южной лужайке Белого дома после участия в Генасамблеи ООН.

В окно заметно, как Дональ и Мелания эмоционально разговаривают, тычут пальцами друг на друга, а первая леди качает головой.

После этого супруги вышли из вертолета и, держась за руки, пошли к своей резиденции.

Одни пользователи Сети предполагают, что между Дональдом и Меланией произошла ссора, другие - уверены, что супруги просто эмоционально разговаривали.

Напомним, Елена Зеленская показала фото со встречи с Меланией Трамп.

