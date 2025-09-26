- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 2185
- Время на прочтение
- 1 мин
Тыкали пальцами и эмоционально говорили: в Сеть попало видео вероятной ссоры Дональда Трампа с женой Меланией
Видео сняли журналисты, когда президентская чета приземлилась на вертолете в Вашингтоне.
В TikTok Sky News Arabia появилось интересное видео с Дональдом и Меланией Трампами в вертолете Marine One, которое сняли журналисты, когда президентская чета приземлилась на Южной лужайке Белого дома после участия в Генасамблеи ООН.
В окно заметно, как Дональ и Мелания эмоционально разговаривают, тычут пальцами друг на друга, а первая леди качает головой.
После этого супруги вышли из вертолета и, держась за руки, пошли к своей резиденции.
Одни пользователи Сети предполагают, что между Дональдом и Меланией произошла ссора, другие - уверены, что супруги просто эмоционально разговаривали.
Напомним, Елена Зеленская показала фото со встречи с Меланией Трамп.