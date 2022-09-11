Тысячи людей приветствовали нового короля: Чарльз III прибыл в Букингемский дворец

После 70-летнего правления королева Елизавета II скончалась. Она стала самым долгоправящим монархов в истории страны, а также была опорой британцев.

После смерти королевы ее место на троне занял законный наследник - старший сын Чарльз III. В воскресенье, 11 сентября, новый король Великобритании прибыл Букингемский дворец для встречи с представителями Содружества.

Чарльз III / Фото: Associated Press

Среди гостей во дворце будут министр иностранных дел Джеймс Клеверли и верховные комиссары Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Канады, Гренады, Новой Зеландии, Сент-Кристофера и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин, а также почетный консул Тувалу и исполняющий обязанности Высокого комиссара Австралии.

Чарльз III / Фото: Associated Press

Присоединится к Чарльзу III на этой встрече его супруга - королева-консорт Камилла.

Чарльз III / Фото: Associated Press

Короля сфотографировали, когда он направлялся во дворец на своем Rolls Royce. Чтобы посмотреть на него, в центре города собрались толпы людей, они приветствовали нового монарха, который в свою очередь махал всем рукой с заднего сидения автомобиля.

Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз III / Фото: Associated Press

Также параллельно по всей стране проводятся торжественные шествия и парады, чтобы почтить память покойной королевы и приветствовать Чарльза III.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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