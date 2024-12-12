У будущего короля Англии есть забавное прозвище: как называют принца Джорджа

У старшего сына принца и принцессы Уэльских есть прозвище, которое ему дали одноклассники. И оно просочилось в прессу.
Друзья и одноклассники в школе Ламбрук называют Джорджа "PG" - милая отсылка к "принц Джордж".
Это очаровательное прозвище будущего короля Великобритании популярно не только в школе, его также используют в королевской семье. Говорят, что принцесса Кейт и принц Уильям приняли это прозвище, иногда даже называя своего старшего "PG Tips" в честь культового британского бренда чая, пишет журнал ok!.
Прозвище есть и у двоих младших детей Уэльских – принцессу Шарлотту называют Лотти, а принца Луи в семье называют Лу-багс.
Напомним, ранее мы уже рассказывали о других забавных прозвищах членов британской королевской семьи.
Читайте также:
- Принц Джордж – будущий король: какие правила нельзя нарушать второму в очереди на британский престол
- Они – будущие короли: три европейских принца, которым предстоит взойти на трон
- Разделяет его с отцом Уильямом: дядя принца Джорджа рассказал о любимом хобби наследника престола