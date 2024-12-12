У будущего короля Англии есть забавное прозвище: как называют принца Джорджа

У старшего сына принца и принцессы Уэльских есть прозвище, которое ему дали одноклассники. И оно просочилось в прессу.

Друзья и одноклассники в школе Ламбрук называют Джорджа "PG" - милая отсылка к "принц Джордж".

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Это очаровательное прозвище будущего короля Великобритании популярно не только в школе, его также используют в королевской семье. Говорят, что принцесса Кейт и принц Уильям приняли это прозвище, иногда даже называя своего старшего "PG Tips" в честь культового британского бренда чая, пишет журнал ok!.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Getty Images

Прозвище есть и у двоих младших детей Уэльских – принцессу Шарлотту называют Лотти, а принца Луи в семье называют Лу-багс.

Принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы уже рассказывали о других забавных прозвищах членов британской королевской семьи.

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