У бывшего любовника Волочковой, Фриске и Канделаки - Сулеймана Керимова - отобрали суперяхту

Каждый день приносит новости об арестованном имуществе российских олигархов.

На этот раз, как передает Sky News, полиция Фиджи задержала суперяхту Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, которую связывают с российским миллиардером Сулейманом Керимовым.

Сулейман Керимов, включенный в западный санкционный список, является одним из ближайших советников президента РФ Владимира Путина. Состояние 56 летнего олигарха оценивается в 14,6 млрд долларов.

Яхта Amadea / Getty Images

Как оказалось, 106-метровая яхта без разрешения пришвартовалась в порту Лаутока во вторник, вернувшись из Мексики. Согласно действующему законодательству на Фиджи, перед заходом в порт судно должно было получить разрешение нескольких ведомств: министерства здравоохранения, министерства торговли и транспорта и департамента иммиграции. Полиция Фиджи проводит расследование и выясняет личность владельца.

Суперроскошная моторная яхта Amadea длиной 106 м и высотой 18 м - одна из крупнейших яхт в мире. Внутренняя планировка Amadeus вмещает до 16 гостей в 8 каютах, включая главную каюту, VIP-каюту и вертолетную площадку.

Наталья Ветлицкая / vmuzike.net

Олигарх Сулейман Керимов известен широкой публике благодаря своим громким любовным историям. В разное время любовницами женатого олигарха называли певицу Наталью Ветлицкую, которой Керимов, по ее собственным словам, "деньги сумками давал", актрису Олесю Судзиловскую, также ему приписывали отношения с певицей Жанной Фриске и телеведущей Ксенией Собчак.

Анастасия Волочкова / Инстаграм Анастасии Волочковой

Один из самых громких романов случился у Керимова с балериной Анастасией Волочковой, которая сейчас судится с соседями за право писать под елочкой у себя на участке. После расставания пары - по слухам, из-за измены Волочковой - она жаловалась на преследования, гонения (балерину выгнали из Большого театра) и угрозы жизни.

Тина Канделаки

Еще один нашумевший роман с телеведущей Тиной Канделаки едва не закончился трагедией. 26 ноября 2006 года в Ницце (Франция) Керимов вместе с Канделаки попал в ДТП на своем Ferrari Enzo - врезался в дерево. Автомобиль загорелся. Олигарх получил сильные ожоги, из-за чего теперь вынужден носить перчатки телесного цвета. Канделаки, которая впоследствии нашла себя на ниве пропаганды, тоже получила сильные ожоги, которые затем достаточно неудачно "замаскировала" татуировками.

Сулейман Керимов / Getty Images

Также Керимов привлекался к суду во Франции за неуплату налогов.

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