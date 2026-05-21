У бывшей невестки Дональда Трампа обнаружили рак

Ванесса Трамп / © Getty Images

Бывшая жена Дональда Трампа-младшего — Ванесса Трамп — сообщила, что у нее диагностировали рак молочных желез. Об этом 48-летняя экс-модель и мать пятерых детей рассказала в Instagram.

Ванесса призналась, что новость стала для нее неожиданностью, однако сейчас она сосредоточена на лечении и сотрудничает с врачами над планом терапии. Также она призналась, что уже перенесла медицинскую процедуру на этой неделе.

«Я остаюсь сосредоточенной и полной надежды, окруженная любовью и поддержкой своей семьи, детей и самых близких людей», — написала Ванесса.

Бывшая невестка Дональд Трамп попросила уважать ее приватность в этот непростой период, пока она проходит лечение и восстановление.

После ее заявления слова поддержки оставили члены семьи Трампов. В частности, Иванка Трамп пожелала Ванессе сил и скорейшего выздоровления.

Напомним, Ванесса Трамп была в браке с Дональдом Трампом-младшим в течение 12 лет. Супруги развелись в 2018 году и имеют пятерых детей. С 2025 года Ванесса находится в отношениях с легендарным гольфистом Тайгером Вудсом.

