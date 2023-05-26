У Чарльза и Камиллы будет еще одна коронация: что об этом известно

Король Чарльз III и его супруга королева Камилла были коронованы на службе в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Теперь им предстоит еще одна так называемая коронация, но уже в более скромном формате в Шотландии.

Сообщает, что супруги будут коронованы на специальной шотландской церемонии, которую называют службой посвящения и благодарения в Шотландии, а также будут награждены шотландскими почестями.

В первую неделю июля король и королева посетят Холирудскую неделю. В это время король Чарльз III устроит вечеринку в саду в Эдинбурге и проведет церемонию вступления в должность. Также ожидаются и другие торжественные события, пишет Hello!.

Вечеринка в саду состоится 4 июля этого года и станет первой шотландской вечеринкой в ​​саду монарха за все время его правления. А вот служба посвящения и благодарения предположительно пройдет 5 июля.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Известно, что Коронный зал в Эдинбургском замке будет закрыт с 4 по 6 июля, а 5 июля будет закрыт весь замок для посетителей.

В то время как лондонская коронация является службой англиканской церкви, церемония Святого Джайлса дает монарху возможность посвятить себя своим шотландским подданным. Во время службы королю будут вручены драгоценности шотландской короны, которые официально известны как награды Шотландии.

Награды являются старейшими из сохранившихся драгоценностей короны в Великобритании и датируются серединой 16 века. Во время церемонии коронации будут использоваться шотландская корона, государственный меч и скипетр.

Король Чарльз III в день своей коронации / Фото: Associated Press

Собор Святого Джайлса имеет большое значение для королевской семьи. Там находилось тело покойной королевы после того, как она скончалась в Балморале в Шотландии 8 сентября 2022 года. А король Чарльз и его братья и сестры, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард, также совершили Всенощное бдение принцев в соборе, когда представители шотландской публики прошли мимо, чтобы засвидетельствовать свое почтение.

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