У детей Уэльских начались каникулы: как проводят время Джордж, Шарлотта и Луи

У детей принца и принцессы Уэльских начались каникулы в школе Lambrook, куда Джордж, Шарлотта и Луи поступили в прошлом месяце.

В связи с тем, что дети дома, у принца Уильяма и принцессы Кейт также нет запланированных мероприятий на это время. График составлен специально таким образом, чтобы пара могла, как можно больше времени проводить с детьми.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

Ранее Уэльские много раз рассказывали, что их дети – 9-летний Джордж, 7-летняя Шарлотта и 4-летний Луи имеют очень много разных увлечений, от выпечки и приготовления еды до проектов декоративно-прикладного искусства. Но больше всего Кэтрин любит проводить время с детьми на свежем воздухе.

В одном из своих редких интервью подкасту "Счастливая мама, счастливый ребенок" в феврале 2020 года Кейт сказала, что она чувствует себя счастливой в моменты, когда: «я со своей семьей на улице в сельской местности, и мы все грязные», пишет People.

Кейт и Уильям отвели детей в школу / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали, как принцесса Кейт появилась на публике в жакете от Chanel из коллекции 1995 года, который на подиуме в том году демонстрировала супермодель Клаудия Шиффер.

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