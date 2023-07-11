У детей Уэльских начались каникулы: Кейт и Уильям планируют провести лето в укромном месте

Принц и принцесса Уэльские скоро собираются в отпуск, ведь у их троих детей начались школьные каникулы.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи закончили обучение в школе Ламбрук и отправляются на каникулы. Как же семья Уэльских проведет лето?

Вероятнее всего принц Уильмя, принцесса Кейт и их трое детей будут наслаждаться отпуском на свежем воздухе в своем загородном поместье Анмер-Холл, что в Норфолке.

Семья часто отправляется именно туда на лето и дети заняты прогулками на свежем воздухе, они готовят вместе со своей мамой Кейт еду, рисуют и наслаждаются красивой природой вокруг. Никаких камер папарацци, никакой суеты. Просто идеально.

Анмер-Холл / Фото: Getty Images

Также не секрет, что принц и принцесса Уэльские каждое лето отдыхают на Мюстике. Это было любимое место отдыха принцессы Маргарет, сестры королевы Елизаветы II. Кейт и Уильям тоже любят сбежать туда подальше от чужих глаз.

Напомним, на следующей неделе старшему сыну пары – принцу Джорджу исполнится десять лет. Наверняка Уэльские порадуют поклонников и новыми фотографиями именинника, не исключено, что их автором станет принцесса Кэтрин.

Принц и принцесса Уэльские со старшими детьми / Фото: Associated Press

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