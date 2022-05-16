У дочери Меган и Гарри - Лилибет - будет особенный день рождения

Принц Гарри и его супруга Меган уже в следующем месяце посетят Великобританию.

Супруги уже официально объявили, что приедут на празднования 70-летнего правления королевы Елизаветы II и возьмут с собой детей – сына Арчи и дочь Лилибет, которая, к слову, получила свое имя в честь королевы.

Малышка Лили появилась на свет 4 июня 2021 года и в этом году свой первый день рождения будет отмечать в Великобритании, в кругу большой королевской семьи.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Предполагается, что Сассексы отметят этот день вместе с двоюродными братьями и сестрами Лили – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой, принцем Луи (тремя детьми Кембриджских), Мией и Леной Тиндолл и их братом Лукасом (детьми Зары Тиндолл), а также маленькими Августом Бруксбэнком (сыном принцессы Евгении) и Сиенной (дочерью принцессы Беатрис). Дети смогут насладиться совместными играми, а их родители - пообщаться.

Напомним, Гарри и Меган уехали в Калифорнию в 2020 году, как раз когда их сыну Арчи был почти год. Свой первый день рождения он праздновал уже в США. А вот его сестра, рожденная в Америке, наоборот, отметит праздник в Британии. Скорее всего, семейный праздник будет закрытым и снимков в прессе мы не увидим.

Королева Елизавета II, принц Эндрю, Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Отметим, поездка Сассексов в Великобританию станет их первой семейной поездкой, а дети Меган и Гарри впервые встретятся со своей прабабушкой королевой Елизаветой II. Старший Арчи видел ее, только когда был совсем младенцем, а его сестра Лили только по видеосвязи.

Меган и Гарри с сыном Арчи / Фото: Getty Images

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