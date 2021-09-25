У дочери принцессы Беатрис будет титул: стало известно какой

В прошлые выходные - 18 сентября - принцесса Беатрис родила первенца – дочь от своего мужа Эдоардо Мапелли-Моцци.

До сих пор не известно, какое имя дали новорожденной малышке. Надеемся, что принцесса Беатрис объявил имя девочки в ближайшее время. А вот что известно точно, так это то, что титул принцессы ребенок пары носить не будет, благодаря указу короля Георга V 1917 года, который ограничивает количество членов королевской семьи с титулами.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

В нем говорится, что только дети и внуки монарха будут иметь королевский титул, а также старший внук принца Уэльского, который находится непосредственно в очереди на престол будет иметь титул принца. Королева Елизавета II выдала новый указ перед рождением детей принца Уильяма, чтобы все они были принцами или принцессами, но она не сделала аналогичных положений для других своих правнуков. Это означает, что дети Беатрис не будут принцами или принцессами, также, как и не будут дети ее сестры, принцессы Евгении, пишет Tatler.

Принцесса Беатрис / Getty Images

Однако дочь Беатри и Эдоардо получит итальянский титул Донны Нобиле ("благородной женщины" в переводе с итальянского) или дворянки, через своего деда по отцовской линии, графа Алессандро Мапелли-Моцци. Семья бывшего олимпийского лыжника носила титулы на протяжении веков, проживая в семейной резиденции Villa Mapelli Mozzi. Однако в Италии дворянство официально не существует после того, как страна проголосовала за то, чтобы стать республикой после Второй мировой войны (одновременно изгнав королевскую семью). Однако титулы все еще передаются и используются в качестве любезности, особенно бывшими членами королевской семьи.

У сына принцессы Евгении, Августа, отметим, титула нет, поскольку у мужа Евгении Джека Бруксбэнка тоже нет титула.

Принцессы Беатрис и Евгения / Associated Press

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