У Джилл Байден есть сумка с портретом ее овчарок: рассказываем о необычном аксессуаре первой леди

Первая леди настолько любит своих овчарок, что даже приобрела сумку с их портретами.

Первая леди США Джилл Байден любит красивые элегантные платья от именитых дизайнеров, но также часто появляется в джинсах и вещах демократичных брендов. Платья первой леди всегда приталенные и довольно скромные.

Но если с ее гардеробом всегда все понятно, то аксессуары миссис Байден иногда очень удивляют. Одним из самых необычные аксессуаров, которые мы заметили у 70-летней Джилл, является эксклюзивная коричневая сумка от бренда Valentino, с которой она часто путешествует.

Джилл Байден / Getty Images

На первый взгляд может показаться, что это та вещь абсолютно обычная, но если присмотреться, то можно заметить, что на сумке изображены два любимых питомца первой леди - овчарки Чемпион и Майор. Также на сумке нарисована большая буква J, с которой начинается имя первой леди (Jill Biden).

Джилл Байден / Getty Images

Стоимость такой сумки 2200 долларов и заказать что-то подобное могут все желающие на сайте Valentino или в некоторых бутиках. Принт наносится на изделие вручную иллюстратором Риккардо Кузимано.

Майор стала первой собакой в Белом доме, которую взяли из приюта для животных, Чемпион живет с Байденами уже 10 лет. После инаугурации они перевезли своих домашних питомцев в Белый дом и даже записывали с ними поздравительные ролики.

Майор / Instagram Джилл Байден

Чемпион / Instagram Джилл Байден

Ранее мы рассказывали о любимом украшении первой леди - золотой подвеске со словом "мама", которую она никогда не снимет.

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