У Гарри есть условие: стало известно при каких обстоятельствах герцог Сассекский может помириться с семьей

Вот уже четыре года, как принц Гарри и его жена Меган Маркл с двумя детьми живут в США.

За это время герцог Сассекский неоднократно приезжал в Британию, но отказался от предложения своего отца короля Чарльза останавливаться в Букингемском дворце. Во время последнего визита принц принял приглашение своего дяди Чарльза, графа Спенсера остановиться в его поместье Элторпе – доме детства принцессы Дианы.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Источники, близкие к принцу Гарри говорят, что он доволен своим решением отказаться от королевской роли, пишет Daily Mail. Герцог не вернется к исполнению королевских обязанностей, если его брат принц Уильям не извинится, но готов "помочь" фирме, если его об этом попросит отец король Чарльз.

Также не секрет, что они с Меган не заинтересованы в возвращении в Великобританию на постоянное место жительства и хорошо себя чувствуют в Калифорнии.

Другие источники убеждены в том, что после публикации мемуаров "Запасной", в которых принц Гарри рассказал много о своих отношениях с родственниками, его брат Уильям никогда не извинится и у братьев попросту нет никаких шансов на примирение.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что у короля Чарльза также есть условия, выполнив которые принц Гарри может рассчитывать на то, что его примет семья.

Читайте также: