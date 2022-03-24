У герцогини Корнуольской случилось горе

Супруга принца Чарльза оплакивает смерть своей тети по отцовской линии – баронессы Хоу, вдовы покойного бывшего канцлера - лорда Хоу.

Герцогиня Корнуольская сказала, что это печальное время для ее семьи. Как известно, она очень восхищалась своей родственницей и всем, что она сделала для своей страны.

Семья баронессы Хоу подтвердила ее смерть в заявлении, объявив, что она скончалась во вторник вечером после борьбы с раком.

"С большой грустью семья Хоу сообщает, что баронесса Элспет Хоу из Идликота, вдова покойного лорда Джеффри Хоу из Аберавона, скончалась вчера поздно вечером в возрасте 90 лет в своем доме в Идликоте, Уорикшир, после храброй борьбы с раком", - говорится в заявлении, пишет Hello!

Баронесса Хоу / Getty Images

Баронесса Хоу была дочерью писателя Филипа Мортона Шанда от его четвертой жены Сибил Мэри Шанд. Баронесса была сводной тетей Камиллы и сводной сестрой отца герцогини майора Брюса Шанда.

Покойная баронесса была британским пожизненным пэром и членом Палаты лордов. Она была заместителем председателя Комиссии по равным возможностям с 1975 по 1979 год, а позже стала председателем Комиссии по стандартам вещания. Она ушла из парламента в июне 2020 года.

Баронесса Хоу также была назначена кавалером Ордена Британской империи в новогоднем списке наград 1999 года.

Герцогиня Корнуольская и баронесса Хоу / Getty Images

Камилла, несомненно, будет оплакивать смерть члена своей семьи наедине. Она и ее муж принц Чарльз в настоящее время находятся в турне по Северной Ирландии в честь платинового юбилея королевы.

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