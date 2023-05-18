У каждого своя спальня: почему король Чарльз и королева Камилла давно не спят вместе

Король Чарльз и королева Камилла долго шли к тому, чтобы их брак стал возможным. Но сейчас, спустя восемнадцать лет после знаменательного дня, пара спит в разных спальнях. И этому есть причина.

Король может и рад бы спать в одной спальне со своей горячо любимой супругой Камиллой, но не может из-за проблем со здоровьем. Поэтому у каждого из них есть своя спальня, а есть одна общая, где, полагаем, супруги иногда проводят время вместе.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Все дело в том, что монарх страдает от болей в спине и даже путешествует со специальной подушкой, чтобы облегчить боль. Сон в одиночестве также способствует тому, чтобы боли становились менее выраженными, пишет Hello!

Эксперта по сну Мартина Сили говорит, что совместное использование кровати может способствовать ухудшению осанки. А сон в положении, которое создает нагрузку на шею или позвоночник, может привести к хронической боли и дискомфорту.

Также король Чарльз выполняет специальные упражнения для того, чтобы облегчить боль. Его сын принц Гарри рассказал в своих мемуарах, что его отец иногда делает это в одних трусах. Травмы Чарльз получил, когда играл в поло.

Принц Чарльз во время одной из игр в поло / Фото: Getty Images

Напомним, родители Чарльз – королева Елизавета II и принц Филипп также спали в разных спальнях. Правда достоверно не известно так ли это на самом деле, но в сериале "Корона" этот фрагмент показали именно так.

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