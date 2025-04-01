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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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У Кейт и Уильяма случилось пополнение в семье: что об этом известно

Бдительные поклонники семьи Уэльских заметили, что в новом видео, которым на днях с публикой поделилась принцесса Кейт, появился новый питомец.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Принцесса Уэльская опубликовала видеоролик ко Дню матери в Instagram, в нем бдительные королевские наблюдатели и заметили двух собак. Так что теперь предполагается, что Кейт и Уильям взяли еще одного щенка.

Принцесса опубликовала видеоклип вместе с искренним заявлением, восхваляющим «нашу связь с миром природы», написав, что именно в природе искала утешение весь прошлый год, когда боролась с болезнью.

Собаки Кейт и Уильяма Уэльских / © instagram.com/princeandprincessofwales

Собаки Кейт и Уильяма Уэльских / © instagram.com/princeandprincessofwales

В ролике представлены кадры ее пребывания с принцем Уильямом в Норфолке прошлым летом, а также показаны несколько природных ландшафтов по всей Великобритании. На одном из кадров видно, как принц Уильям шел босиком по полю в сопровождении любимой собаки семьи — кокер-спаниеля Орлы и неожиданного нового компаньона — коричневого кокер-спаниеля. Это и породило предположения о том, что семья тихо приветствовала в своем доме еще одного пушистого друга.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Принц и принцесса официально ничего не комментировали. Сейчас семья находится на отдыхе, скорее всего, в их доме Анмер-хол в Норфолке, так как у троих детей пары каникулы в школе.

Напомним, ранее мы рассказывали о любимых питомцах королевских особ.

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