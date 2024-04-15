У Кейт и Уильяма мог бы быть другой титул: как младший сын королевы Елизаветы II изменил ход истории

После свадьбы 29 апреля 2011 года принца Уильяма и Кейт Миддлтон королева Елизавета II пожаловала молодоженам титул герцога и герцогини Кембриджских.

Кто бы мог подумать, но именно этот титул десять лет назад предназначался для младшего сына королевы – принца Эдварда и его супруги Софи. Они поженились 19 июня 1999 года. Накануне свадьбы Елизавета II предложила сыну титул герцога Кембриджского, а его супруге Софи – герцогини Кембриджской, но Эдвард обратился к маме с альтернативной просьбой.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Как пишет express.co.uk со ссылкой на дворцового придворного, принц Эдвард хотел получить графский титул и этому была причина.

"Принц Эдвард собирался стать герцогом Кембриджским, но он посмотрел фильм "Влюбленный Шекспир", в котором был персонаж по имени граф Уэссекский. Ему понравилось, как звучит титул, и он попросил королеву получить его вместе титула герцога Кембриджского".

Эдвард и Сафи в день свадьбы в Виндзоре 19 июня 1999 года / Фото: Getty Images

Эта новость стала шоком для многих, поскольку традиция предписывала младшему сыну королевы после женитьбы получить герцогство, как и его старшим братьям. Принц Эдвард стал первым сыном монарха, ставшим графом со времен Тюдоров. До 2023 года Эдвард и его жена Софи носили титулы графа и графини Уэссекских, пока король Чарльз III не исполнил обещание, данное отцу принцу Филиппу, предоставить титул герцога Эдинбургского (который носил принц Филипп) Эдварду и Софи. Это произошло в день 59-летия Эдварда.

Эдвард и Сафи в день свадьбы в Виндзоре 19 июня 1999 года / Фото: Getty Images

А в 2011 году принц Уильям и его жена Кейт получили титул герцога и герцогини Кембриджских, которые они носили до смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Когда на престол взошел король Чарльз III титул принца Уэльского перешел к его старшему сыну Уильяма, а жена Уильяма Кейт стала принцессой Уэльской. Это стало первое использование титула принцессы Уэльской с момента смерти принцессы Дианы – первой жены Чарльза, так как его вторая супруга Камилла, предпочитала использовать титул герцогини Корнуольской.

Герцогиня Эдинбургская и принц Эдвард / Фото: Associated Press

Читайте также: