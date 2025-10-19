У Кейт и Уильяма Уэльских есть одно очень строгое правило в отношении воспитания их детей: что это

Уильям и Кейт Уэльские / © Associated Press

Реклама

Как и у всех родителей, у семьи Уэльских есть свои правила. Будущий король поделился с Юджином Леви в программе «Неохотный путешественник», что их детям пока не разрешается пользоваться телефонами.

Рассказывая о том, чем он занимается, когда приезжает домой в Аделаидский коттедж, Уильям заявил: «Мы сидим и болтаем, ни у кого из детей нет телефонов, и в этом отношении мы очень строги».

Уильям и Кейт с тремя детьми / © Associated Press

Учитывая, что принцу Луи всего 7 лет, а принцессе Шарлотте — 10, вряд ли кого-то удивит, что принц и принцесса Уэльские считают, что телефоны для детей должны быть под запретом. Однако с принцем Джорджем все немного иначе. Ему 12 лет, и он в том возрасте, когда у многих его одноклассников, возможно, уже есть собственные мобильные телефоны.

Реклама

Принц Джордж / © Getty Images

Слова принца Уильяма, адресованные Юджину, о том, что они с Кейт «очень строго» относятся к этому правилу, возможно, указывают на то, что они столкнулись с некоторыми просьбами или вопросами по этому поводу, но остаются твердыми в своем решении.

Взросление и воспитание детей в цифровую эпоху — непростая задача, но Уэльские, похоже, неплохо справляются. А их дети любят проводить время на свежем воздухе.