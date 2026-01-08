У Кейт и Уильяма Уэльских произошло очередное пополнение в семье

Кейт и Уильям / © Getty Images

Недавно семью заметили с двумя собаками — их кокер-спаниелем Орлой и еще одним собакой, когда Уильям и Кейт с детьми возвращались из каникул в Норфолке.

В прошлом году Орла родила щенков и семья показывала их фото в день рождения принца Уильяма, опубликовав кадр, где наследник престола сидит на траве в окружении щенков. Считается, что они решили оставить одного из щенков себе.

Принц Уильям и щенки, которых Родила Орла

Орла присоединилась к семье принца и принцессы Уэльских в 2020 году в качестве подарка от брата Кейт, Джеймса Миддлтона, после того, как его собака Луна родила шесть щенков. До нее в семье жил тоже черный кокер-спаниель по кличке Лупо, который умер в 2020 году. Его Кейт и Уильяму также подарил брат принцессы Уэльской в качестве свадебного подарка в 2011 году.

Собака Уэльских — Орла / © Instagram принца и принцессы Уэльских

