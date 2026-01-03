У королев Дании и Нидерландов есть похожие тиары с бриллиантами: что это украшения и в чем сходство

Королева Мари и королева Максима / © Getty Images

Реклама

На этой неделе королева Дани Мэри появилась на праздничном мероприятии во дворце в Копенгагене в лаконичной и нежной тиаре-бандо, которая состояла из старинных бриллиантов. Тиару сделали из другого украшения из королевских архивов — пояса изготовленного ювелиром Карлом Мартином Вайсгауптом в 1840 году. Набор должен был носиться вокруг талии, с большим подвесным украшением — корсажем — в центре. Подвесное украшение можно разъединить и использовать отдельно как самостоятельные броши.

Поскольку бриллианты в поясе уникальны, а королевские дамы его практически не носили, то она решила подарить камням новую жизнь и сделала из них украшение для головы. Оправа, на которой в новой диадеме закреплены камни, создана ювелиром Матиасом Гасбо Динесеном в 2024 году вместе с Датской королевской коллекцией.

Королева Мэри / © Getty Images

Однако не только в Дании есть подобное колье. Очень похожим украшением обладает также королева Нидерландов Максима. Драгоценность появилась в семье в 1879 году, когда принцесса Эмма вышла замуж за короля Вильгельма III. Молодая жена монарха получила в качестве свадебного подарка величественное бриллиантовое ривьер (сплошная линия камней без подвесок) от нидерландского народа, составленное из тридцати четырех массивных бриллиантов, а также бриллиантовый стомакер (это большое украшение, которое носят на груди, по центру платья).

Реклама

В 1937 году бриллиантовое ривьере королевы Эммы было переосмыслено: двадцать семь из тридцати четырех бриллиантов были использованы для создания бриллиантовой тиары-бандо для тогдашней кронпринцессы Юлианы. Теперь украшение носит королева Максима.

Королева Максима / © Getty Images

В декабре 2025 года тиару с бриллиантами также надевала старшая дочь Максимы — принцесса Амалия.