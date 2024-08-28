У королев Камиллы и Летиции одинаковое хобби: что это

Супруга короля Чарльза известна своей любовью к чтению книг, а ее испанская коллега Летиция тоже обожает проводить время за книгой.

Этот интерес к книгам и чтению составляет важную часть жизни обеих монарших особ. Вот королева Камилла, например, рассказывала, что находясь в отпуске в Балморале читает взахлеб, а также она обожает читать своим пятерым внукам. А также говорила, что ее официальный график оставляет мало времени на это занятие в остальное время года.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

А королева Летиция, как пишет royalfamily.news, всегда была заядлой читательницей. И эту страсть она передала своим дочерям, принцессе Леонор и инфанте Софии.

Королева Камилла, со своей стороны, посвятила много времени популяризации чтения посредством таких инициатив, как "Читальный зал королевы" — благотворительный клуб, который занимается популяризацией как британской, так и зарубежной литературы.

Обе королевы не только любят читать, но и следят за литературными новинками и активно участвуют в мероприятиях, связанных с литературой. Например, королева Летиция постоянно присутствует на книжной ярмарке, демонстрируя свою приверженность популяризации чтения в своей стране.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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