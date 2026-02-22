Принцесса Кейт и королева Елизавета II / © Getty Images

За несколько месяцев до свадьбы Уильяма и Кейт королева Елизавета II дала совет своей будущей невестке, принцессе Уэльской.

В своей новой биографии «Вильям и Кэтрин: Сокровенная история изнутри» королевский редактор Рассел Майерс раскрывает, что на самом деле происходило во время встречи королевы и будущей принцессы.

Принц Уильям и принцесса Кейт в день своей свадьбы / © Associated Press

«В машине по дороге в Букингемский дворец Кэтрин поправила прическу и макияж, после чего ее встретил личный секретарь покойной королевы и проводил в комнату, где был накрыт послеобеденный чай. Ее Величество просила держать ее в курсе подготовки свадьбы. Во время этого легкого фуршета с чаем и бутербродами королева избегала вопросов о тонкостях постановки и вместо этого стремилась утешить молодую женщину, которая, как она надеялась, успешно сформирует институт для следующего поколения», цитирует express автора книги.

Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон / © Getty Images

Кейт и Уильям поженились 29 апреля 2011 года, и их свадьба стала одной из самых роскошных королевских свадебных церемоний со времен свадьбы короля Чарльза и принцессы Дианы в 1981 году. Невеста выглядела сияющей, когда прибыла в Вестминстерское аббатство на Rolls-Royce Phantom VI 1978 года выпуска, и миллионы людей по всему миру затаили дыхание, ожидая увидеть ее потрясающее платье от Сары Бертон, работабщей тогда на бренд Alexander McQueen.