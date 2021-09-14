У королевы Елизаветы II снова случилось горе

Королева Елизавета II пережила уже много потерь, и вот снова появилось сообщение о том, что монарх потеряла близкого человека.

Сообщается, что королева скорбит о потере близкого друга семьи. Сэр Тимоти Колман, британский бизнесмен и лорд-лейтенант Норфолка, скончался в возрасте 91 года. Сэр Тимоти был частым гостем в Сандрингеме со своей покойной женой, леди Мэри Колман (урожденная Боуз-Лайон), которая приходилась двоюродной сестрой королеве, пишет Hello!.

Леди Мэри, скончавшаяся в январе в возрасте 88 лет, была дочерью Майкла Боуз-Лайона - брата королевы-матери.

Она вышла замуж за сэра Колмана в ноябре 1951 года в Лондоне, у них было пятеро детей. Пара проживала в своем семейном доме, Биксли Мэнор, в Норфолке.

Королева Елизавета II / Getty Images

В 1970 году леди Мэри была назначена дополнительной фрейлиной у другой двоюродной сестры королевы, принцессы Александры, достопочтенной Леди Огилви.

Как и покойный муж королевы, сэр Колман присоединился к Королевскому флоту, а затем служил вторым лейтенантом на HMS Frobisher и Indefatigable, прежде чем начать деловую карьеру. Он был назначен кавалером Ордена Подвязки в 1996 году.

Королева Елизавета II и сэр Тимоти Колман / Getty Images

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Елизавета II в настоящее время проживает в Балморале, в Шотландии, во время ежегодных летних каникул. Теоретически, они завершатся 2 октября, когда королева в сопровождении своего старшего сына принца Чарльза посетит церемонию открытия шестой сессии парламента Шотландии. А 7 октября монарха ожидают в Букингемском дворце, Елизавета II присоединится к своему младшему сыну, графу Уэссекскому на мероприятии, приуроченном к Играм Содружества 2022 года.

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