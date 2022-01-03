У королевы Елизаветы II снова случилось горе

Королева Елизавета II снова скорбит. В конце 2021 года ушла из жизни еще одна фрейлина Ее Величества.

Близкая подруга королевы Елизаветы II, которая была ее фрейлиной 44 года, леди Диана Фарнхэм, скончалась в возрасте 90 лет 29 декабря 2021 года.

Леди Диана Фарнхэм, фрейлина королевы Елизаветы II / Getty Images

Леди Фарнхэм была госпожой в спальне монарха с 1987 года и поддерживала и сопровождала Ее Величество на службе благодарения в честь Бриллиантового юбилея в 2012 году после того, как герцог Эдинбургский был госпитализирован и не смог присутствовать, сообщает Hello! и многих других мероприятиях.

В декабре также ушла из жизни еще одна фрейлина Елизаветы II – Анна Фортуна ФицРой, герцогиня Графтонская, которая скончалась на 102-м году жизни. Герцогиня начала работу в королевском доме в 1953 году в качестве хозяйки спальни, а в 1966-м начала службу в качестве правительницы гардеробной королевы.

Леди Диана Фарнхэм, фрейлина королевы Елизаветы II / Getty Images

2021-й год выдался тяжелым для королевы. 95-летняя Елизавета II говорила об этом в своей рождественской речи, особенно вспоминая своего покойного мужа принца Филиппа.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

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"Хотя это время большого счастья и хорошего настроения для многих, Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году, особенно, я понимаю, почему", - сказала монарх. "Этот озорной, вопрошающий огонь был таким же ярким в конце, как и тогда, когда я впервые увидела его. Но жизнь, конечно же, состоит из последних расставаний, а также первых встреч, и как бы я и моя семья ни скучали по нему, я знаю он хотел бы, чтобы мы радовались Рождеству», - сказала Елизавета II в своей речи.

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