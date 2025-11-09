У королевы Камиллы на автозаправке украли сумку с драгоценностями

Королева Камилла / © Associated Press

Сообщается, что драгоценности королевы Камиллы были украдены на автозаправке из-за ошибки трех королевских помощников. Это произошло, когда Камилла и Чарльз готовились к трехдневному турне по Канаде в 2022 году. Пара готовилась пересечь Атлантику в рамках празднования платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II. Однако, по словам автора Роберта Джобсона, поездка началась «непросто», так как багаж королевы был украден.

Роберт пишет в своей книге «Наследие Виндзора: королевская династия», что предприимчивые мошенники украли сумку королевы, пока помощники Чарльза и Камиллы отдыхали на автозаправке. Сумка Ее Величества оставили без присмотра в незапертой машине, пишет express.

Господин Джобсон утверждает, что сотрудники MI5 вскоре прибыли на место происшествия и сумели выследить воров с помощью камер видеонаблюдения. Он также добавил, что драгоценности королевы были найдены в течение нескольких часов.

Об этом инциденте так и не стало известно общественности, видимо из-за того, что обвинения предъявлены не были, полицейский протокол не составлен, а сам инцидент был засекречен, чтобы избежать неловких ситуаций и заголовков.