У королевы Камиллы не все хорошо: Букингемский дворец сделал заявление

Стало известно, что королева Камилла не присоединится к членам королевской семьи на ежегодной службе у Кенотафа в Лондоне сегодня.

Букингемский дворец объявил, что Ее Величество останется дома, чтобы немного отдохнуть из-за инфекции легких.

"Следуя рекомендациям врачей, направленным на обеспечение полного выздоровления от сезонной инфекции органов дыхания и защиту других от любого потенциального риска, Ее Величество не будет присутствовать на мероприятиях в память о погибших в эти выходные. Хотя это стало источником большого разочарования для королевы, она отметит это событие в частном порядке дома и надеется вернуться к исполнению общественных обязанностей в начале следующей недели", - говорится в заявлении дворца.

Королева Камилла на службе у Кенотафа в 2023 году / Фото: Associated Press

Напомним, в пятницу Букингемский дворец объявил, что присутствие королевы Камиллы на обоих мероприятиях будет зависеть от медицинского заключения ближе к моменту.

Вчера вечером семья собралась в королевском Альберт-холле на концерте памяти, его посетила и принцесса Уэльская Кейт, чей выход публика ждала с нетерпением.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям на концерте памяти в королевском Альберт-холле / Фото: Associated Press

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