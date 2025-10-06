У королевы Камиллы разбито сердце: ушла из жизни ее хорошая подруга

Королева Камилла и Дама Джилли Купер / © Getty Images

Дама Джилли Купер, подруга королевы Камиллы, скоропостижно скончалась в возрасте 88 лет. Всеми любимая писательница дружила с королевой, и в прошлом месяце они провели время вместе в Чатсуорте на фестивале в читальном зале королевы.

Дети Дамы Джилли, Феликс и Эмили, уже сделали публичное заявление:

«Мама была лучом света в нашей жизни. Ее любовь ко всей семье и друзьям не знала границ. Ее неожиданная смерть стала для нас полной неожиданностью. Мы так гордимся всем, чего она достигла в жизни, и не представляем себе жизни без ее заразительной улыбки и смеха, окружавших нас».

В прошлом году писательница была удостоена звания Дамы за заслуги в области литературы и благотворительности. По еt словам, тогда еt завалили поздравительными письмами и открытками, в том числе открытка пришла и от королевы Камиллы, пишет express.

«Среди моих любимых посланий была прекрасная открытка от королевы Камиллы», — сказала она. «Также я получила приятный телефонный звонок от ее бывшего мужа, бригадного генерала Эндрю Паркера-Боулза, который помог мне со многими моими книгами. И от дорогой дамы Джоанны Ламли, которая снималась в сериале, написанном мной много лет назад».

Королева Камилла была большой поклонницей книг Купер, автор даже создала одного из своих персонажей по образу бывшего мужа Камиллы, Эндрю Паркера-Боулза. Именно он вдохновил на создание образа ловеласа Руперта Кэмпбелла-Блэка в ее популярном романе «Соперники», по которому впоследствии был снят сериал Disney.