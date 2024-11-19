У королевы Камиллы случилось горе: Букингемский дворец сделал заявление

Один из двоих питомцев королевы Камиллы, которого она взяла из приюта в 2011 году, умер.

Джек-рассел-терьер по кличке Бет умерла, об этом сообщили в Букингемском дворце и опубликовали пост в королевских соцсетях.

"Грустное прощание с Бет, любимой спутницей королевы из приюта для собак и кошек @Battersea, которая приносила столько радости, будь то прогулки, помощь в выполнении официальных обязанностей или сидение, свернувшись калачиком у огня", - написано в подписи к серии фотографий Камиллы и ее любимицы.

На главном фото королева Камилла запечатлена на прогулке с Бет, а также дворец поделился серией других совместных фото с различных мероприятий, сделанные в разные годы.

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В 2011 году королева усыновила джек-рассел-терьера, а год спустя у нее появился второй щенок из приюта по кличке Блюбелл.

В 2016 году королева Елизавета сделала Камиллу покровительницей приюта Battersea Cats and Dogs, что стало трогательной связью с приютом, из которого она взяла своих собак и посещала его на протяжении многих лет.

Королева Камилла со своими собаками / Фото: Getty Images

Джек-рассел-терьеры, несомненно, занимают особое место в сердце Камиллы, поскольку их портреты были вышиты на ее коронационном платье.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие питомцы есть у разных королевских особ.

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