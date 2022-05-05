У королевы Летиции, которая носит украинскую вышиванку, произошел забавный конфуз с платьем

У королевы Испании Летиции отличное чувство стиля и юмора. Увидев на публичном мероприятии женщину в точно таком же платье, как у нее, Ее Величество рассмеялась и пришла обнять "конкурентку".
Для каждой модницы увидеть кого-то из гостей публичного мероприятия в таком же наряде, как и у тебя, подобно страшному модному провалу, но не для испанской королевы.
Вчера супруга короля Филиппа посетила заседание Королевского совета по делам инвалидов, куда приехала в черно-белом платье миди с поясом от бренда Mango стоимостью 75 долларов. В точно таком же платье была одна их гостей мероприятия.
Увидев это, королева Летиции рассмеялась, и две женщины крепко обнялись.
Ранее испанская королева демонстрировала поддержку украинцам, надев вышиванку, которую сшила женщина из Ивано-Франковска.
La Reina ha entregado los #PremiosReinaLetizia 2021 de @RPDiscapacidad en las categorías de:— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 4, 2022
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Напомним, королева Летиция известна своим изысканным чувством стиля, однако кроме дорогих дизайнерских нарядов Ее Величество часто надевает вещи демократичных марок. Также иногда она появляется на публике в винтажных платьях или костюмах, которые когда-то принадлежали ее свекрови королеве Софии.
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