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У королевы Летиции, которая носит украинскую вышиванку, произошел забавный конфуз с платьем

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У королевы Летиции, которая носит украинскую вышиванку, произошел забавный конфуз с платьем

Королева Летиция / Associated Press

У королевы Испании Летиции отличное чувство стиля и юмора. Увидев на публичном мероприятии женщину в точно таком же платье, как у нее, Ее Величество рассмеялась и пришла обнять "конкурентку".

Для каждой модницы увидеть кого-то из гостей публичного мероприятия в таком же наряде, как и у тебя, подобно страшному модному провалу, но не для испанской королевы.

Вчера супруга короля Филиппа посетила заседание Королевского совета по делам инвалидов, куда приехала в черно-белом платье миди с поясом от бренда Mango стоимостью 75 долларов. В точно таком же платье была одна их гостей мероприятия.

Увидев это, королева Летиции рассмеялась, и две женщины крепко обнялись.

Ранее испанская королева демонстрировала поддержку украинцам, надев вышиванку, которую сшила женщина из Ивано-Франковска. 

Напомним, королева Летиция известна своим изысканным чувством стиля, однако кроме дорогих дизайнерских нарядов Ее Величество часто надевает вещи демократичных марок. Также иногда она появляется на публике в винтажных платьях или костюмах, которые когда-то принадлежали ее свекрови королеве Софии.

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