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У королевы Метте-Марит возникли осложнения после пересадки легких: ее мужа короля Хокона запечатлели возле больницы
Короля Хокона VIII и его супругу Метте-Марит заметили в Национальной больнице, где королеве-консорту ранее делали пересадку легких.
Пара прибыла в медицинский центр около 17:00, и их сфотографировали входящими из машины. Чуть более чем через час, в 18:22, монарх покинул больницу без жены, сообщает vanitatis.
Вскоре после этого принцесса Марта Луиза также была сфотографирована возле медицинского центра, а различные СМИ подтвердили отъезд короля и указали, что Метте-Марит осталась внутри. Видимо она приезжала навестить своего мужа Дурека Верретта, которому ранее в этом госпитале делали пересадку почек.
Напомним, ранее королева Метте-Марит не смогла сопровождать своего мужа короля Хокона VIII на церемонии присяги из-за осложнений, возникших после пересадки легких, которую она перенесла в июне этого года.
И, хотя она присутствовала в понедельник при переносе гроба скончавшегося короля Харальда V в Королевскую часовню во дворце, врачи посоветовали ей отдохнуть, из-за чего она пропустила этот исторический день для норвежской монархии. Хокона поддерживала его дочь – наследная принцесса Ингрид Александра, а также сын Сверре Магнус и королева Соня – вдова Харальда V.
Никаких других подробностей о состоянии здоровья королевы-консорта не сообщается, но известно, что она посетит похорон своего свекра короля Харальда V, который состоится 9 сентября.