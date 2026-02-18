Королева Камилла в любимом пальто вместе с королем Чарльзом посетила мероприятие

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Их королевские Величества посетили общественный и семейный центр Barking Learning Centre, в котором находится библиотека Баркинга и который объединяет широкий спектр муниципальных служб, партнерских организаций и местных групп, поддерживающих местное сообщество.

Камилла облачилась в любимое верблюжье пальто под которым виднелось платье в принт пейсли длины миди и дополнила лук замшевыми высокими сапогами в тон на каблуках. В руках у королевы была молочно-белая сумка на короткой ручке, а на руках кожаные черные перчатки.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева сделала прическу и макияж, а к пальто прикрепила забавную брошь в виде зайца, также у нее в ушах были серьги-висюльки из золота и жемчуга.

Король Чарльз сегодня был в темно-сером полосатом костюме, который идеально дополняла белая рубашка в тонкую полоску и светло-голубой галстук в принт зебры. В нагрудном кармане пиджака у монарха был платок.

Вчера, напомним, Камилла посещала город Бат, где побывала на художественной выставке и в книжной лавке.