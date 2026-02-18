ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

Королева Камилла в любимом пальто вместе с королем Чарльзом посетила мероприятие

У короля Чарльз и королевы Камиллы сегодня состоялся совместный выход в свет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Их королевские Величества посетили общественный и семейный центр Barking Learning Centre, в котором находится библиотека Баркинга и который объединяет широкий спектр муниципальных служб, партнерских организаций и местных групп, поддерживающих местное сообщество.

Камилла облачилась в любимое верблюжье пальто под которым виднелось платье в принт пейсли длины миди и дополнила лук замшевыми высокими сапогами в тон на каблуках. В руках у королевы была молочно-белая сумка на короткой ручке, а на руках кожаные черные перчатки.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева сделала прическу и макияж, а к пальто прикрепила забавную брошь в виде зайца, также у нее в ушах были серьги-висюльки из золота и жемчуга.

Король Чарльз сегодня был в темно-сером полосатом костюме, который идеально дополняла белая рубашка в тонкую полоску и светло-голубой галстук в принт зебры. В нагрудном кармане пиджака у монарха был платок.

Вчера, напомним, Камилла посещала город Бат, где побывала на художественной выставке и в книжной лавке.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
95
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie