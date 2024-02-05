У короля Чарльза III диагностировали рак: Букингемский дворец шокировал заявлением

Официальная резиденция монарха сообщает, что во время недавней госпитальной процедуры короля по поводу доброкачественного увеличения простаты была обнаружена другая проблема.

"Во время недавней госпитальной процедуры короля по поводу доброкачественного увеличения простаты был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили форму рака.

Его Величество сегодня приступил к графику регулярного лечения, в течение которого врачи посоветовали ему отложить выполнение общественных обязанностей. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме.

Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней процедуре в больнице. Он по-прежнему полностью позитивно оценивает свое лечение и надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности", - говорится в заявлении дворца.

"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака".

A statement from Buckingham Palace: https://t.co/zmYuaWBKw6



Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2024

Сообщается также, что король Чарльз сам рассказал своим сыновьям, принцам Уильяму и принцу Гарри о диагнозе. Он также лично проинформировал своих братьев и сестер, принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдварда , прежде чем эта новость была обнародована публично.

Напомним, вчера короля видели вместе с супругой королевой Камиллой в Сандрингеме, они посещали службу в церкви Святой Марии Магдалины.

В королевской семье все не очень хорошо. Недавно прооперировали принцессу Уэльскую Кэтрин (известно, что операция была проведена на брюшной полости, однако подробности не сообщались). Также стало известно, что герцогиня Йоркская Сара вторично через несколько месяцев получила известие о том, что у нее нашли рак.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

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