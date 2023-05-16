У короля есть план: почему принца Эндрю выселяют из Royal Lodge и при чем здесь принц Уильям

Принца Эндрю хотят выселить из королевской резиденции Royal Lodge, где он живет уже больше 20 лет. Инсайдеры утверждают, что его семья может даже отключить коммунальные услуги, чтобы Эндрю съехал.

Королевская семья стремится переместить 63-летнего герцога Йоркского из его дома, где он прожил 20 лет, во Frogmore Cottage, из которого уже выселили Гарри и Меган. А в Royal Lodge переедут принц и принцесса Уэльские с тремя детьми.

Однако, по сообщениям инсайдеров, Эндрю сопротивляется попыткам этого "переселения", пишет express. До сих пор переговоры о переезде велись между официальными лицами, но Эндрю настаивал на том, что он предпочел бы поговорить со своим старшим братом - королем Чарльзом - лицом к лицу. Но Его Величество король, похоже, не идет на этот разговор.

Король Чарльз III и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Сообщается, что герцог Йоркский опасается, что члены королевской семьи могут попытаться вытеснить его из особняка, например, управляющие зданием могут отключить ему газ, воду и электричество, и у него не останется иного выбора, кроме как переехать в его новую собственность.

В Royal Lodge, напомним, принц Эндрю живет со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон, хотя пара находится в разводе с 1996 года.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Не все понятно и с резиденцией Frogmore Cottage, из которых накануне коронации были выселены Гарри и Меган, но, когда принц приезжал на церемонию, останавливался он именно в этом месте.

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