У короля Фредерика X и королевы Мэри не будет коронации, как у Чарльза III: в чем причина

Датский королевский дворец подтвердил, что 55-летний наследный принц Фредерик и его жена, 51-летняя кронпринцесса Мэри, будут известны как Его Величество король Фредерик X и Ее Величество королева Мэри.

В отличие от британской монархии, официальной церемонии коронации у Фредерика и Мэри не будет. Вместо этого о вступлении Фредерика на престол будет объявлено в тот же день во дворце Кристиансборг в Копенгагене.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Марлен Кениг, королевский историк, рассказывает HELLO! подробнее об истории датских коронаций и изменениях, произошедших за последние 175 лет с принятием датской конституции.

"Монархия Великобритании уникальна, когда дело доходит до коронации суверена. За свою историю парламент принял несколько законов, которые требуют от суверена проведения церемонии коронации после вступления на престол", — объясняет Марлен. "Первая датская коронация состоялась в 1170 году, а последняя — в 1840 году для короля Кристиана VIII и его второй жены, Каролины Амалии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенберг, которая вступила на престол в 1839 году и умерла в 1848 году. Трон перешел к его трижды женившемуся сыну Фредерику VII, у которого не осталось в живых детей.

Дания была выборной монархией до 1660 года. У этих выборных монархов были полные церемонии коронации, но переход к наследственной монархии в 1660 году принес новую церемонию. Король и королева были помазаны, но не коронованы. К 1849 году, когда к власти пришел Фредерик VII, Дания стала конституционной монархией, и церемония помазания была отменена.

С 1849 года новый суверен провозглашался королем или королевой премьер-министром. Маргрета была провозглашена королевой на балконе дворца Кристиансборг 15 января 1972 года, на следующий день после смерти ее отца, Фредерика IX".

В день своего восшествия на престол королева Маргрете II была в траурной одежде, так как скончался ее отец. Но ее сын не будет носить траурную одежду, поскольку его мать жива.

Королева Маргрете II и принц Хенрик, 1972 год / Фото: Getty Images

Также госпожа Марлен говорит, что отречение не является обычным явлением в истории датской монархии, причем последнее в ее истории произошло, когда Эрик III Лам ушел в отставку в 1146 году.

В многочисленных интервью и заявлениях королева Маргрете была непреклонна в том, что она не отречется от престола. В своей речи Маргрете упомянула операцию на спине, и это заставило ее задуматься об отречении. Возможно, есть и другие заболевания, о которых еще не известно".

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