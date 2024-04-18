У короля и королевы Нидерландов теплая связь с Испанией: муж Максимы поделился личной историей

Король Виллем-Александр рассказал ее во время банкета с испанскими монархами в Королевском дворце в Амстердаме.

56-летний король Нидерландов, произнося речь вспомнил о том, как познакомился со своей будущей женой Максимой, это как раз произошло в Испании.

Король Филипп VI и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

"Испания занимает особое место в наших сердцах. Прежде всего потому, что именно в вашей стране началась наша совместная история. Мы были на Feria de Abril в Севилье 25 лет назад. Между нами пролетели искры. Остальное — история", - сказал король Виллем-Александр, вызвав улыбку у королевы Максимы, а также смех у короля Филиппа VI и королевы Летиции.

На тот момент принц Оранский Виллем-Александр встретил аргентинку Максиму Соррегьету на весенней ярмарке в апреле 1999 года. Тогда на вечеринке он представился просто Александром. Максима, которая тогда работала в банковском секторе Нью-Йорка, не поверил ему, когда позже он рассказал ей, что он на самом деле является принцем.

Королева Максима, король Филипп VI, король Виллем-Александр, королева Летиция / Фото: Associated Press

Их историю любви мы рассказывали, вскоре в 2001 году пара объявила о помолвке, а в феврале 2002 года сыграла свадьбу. В браке у них родилось трое дочерей – принцесса Катарина-Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана.

Свадьба королевы Максимы и короля Виллема-Александра / Фото: Associated Press

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