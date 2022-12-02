У Меган и Гарри есть прозвище: как пару называют в королевском дворце

Не секрет, что у каждого члена королевской семьи есть свое прозвище. У Меган и Гарри оно тоже есть. О том, как называют пару при дворце, рассказал Джайлс Брандет.

Автор биографичной книги о королеве Елизавете II "Элизабет: интимный портрет" рассказал, что все во дворце называют принца Гарри и Меган Маркл "лицами, живущими за границей" в несколько пренебрежительном тоне.

Если Гарри и Меган упоминаются перед членами королевской семьи, они просто коротко улыбаются и говорят: "Мы желаем им всего наилучшего", - и больше ничего, говорится в книге, пишет Mirror.

В книге также упоминается, как королева была предана Гарри и что она искренне желала ему всего наилучшего в его новой жизни за границей. Эта любовь и такое же теплое отношение распространялось и на Меган.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

"Когда ее внук сказал ей, что женится на Меган Маркл, она была в восторге от этой перспективы. Ей нравилась Меган, и она говорила об этом многим людям. И она делала все возможное, чтобы она чувствовала себя желанной", - пишет автор книги.

Напомним, этот же биограф, который близко знал монарха, первый написал о том, что королева умерла вследствие борьбы с раком. Но, согласно официальным данным королевской семьи, королева скончалась потому, что была слишком стара.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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