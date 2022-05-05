"У меня есть две свободные ямы, закопать можем в любую": рассказ очевидицы о жизни в оккупации в Запорожской области

"У меня есть две свободные ямы, закопать можем в любую": рассказ очевидицы о жизни в оккупации в Запорожской области

Жительница оккупированных российскими войсками территорий в Запорожской области, имя которой из соображений безопасности мы не указываем, рассказала ТСН.ua о ситуации в их поселке и жизни в оккупации.

Я никогда не могла подумать, что в наше время в 21 веке на нас может напасть Россия. Мы не верили даже тогда, когда это произошло. 24 февраля, когда услышали взрывы, поняли, что это действительность.

Знакомые и друзья сразу же стали собирать чемоданы и уезжать в другие страны. Есть даже такие, которые выехали в Россию, потому что в Украине оставаться им было страшно. Они, не задумываясь, бросили здесь всех своих родных и уехали в страну-агрессорку.

Мы же живем с дедушкой и бабушкой, поэтому решили остаться дома, пока это возможно.

Нам хорошо слышны взрывы и выстрелы вокруг. Первые 8 суток с начала войны я не спала вообще. Не могла уснуть. Решили, что будем каждую ночь дежурить у окон, будем смотреть, не летят ли вертолеты, самолеты, ракеты. Я дежурила у окон со старшей дочерью. Младшие дочь и сын в первые дни плакали, очень боялись и говорили, что хотят жить.

Флаг СССР и русские блокпосты

В 20-х числах марта в поселок приехали российские военные и предложили местным властям сменить украинский флаг на русский. Наши отказались. Те уехали.

Через несколько дней, 31 марта, российские солдаты снова приехали в поселок. Они были вооружены, на двух гражданских автомобилях, разрисованных Z-етками, без номеров. Сказали всем покинуть помещение администрации. Они повесили на здание флаг РФ, впоследствии ветер его сломал. Даже сама природа сопротивлялась этому.

И вот недавно рашисты повесили на администрацию флаг СССР – красный со звездой, серпом и молотом.

В начале апреля российские оккупанты начали строить у нас блокпосты – поставили их два и осели в поселке. Поговаривают, что они заселились в здании школы – около 60 человек.

Заехала разная техника и они начали ездить по улицам, словно у себя дома. Заезжали к некоторым людям во двор, заходили в дома. К нам не заходили, но остановились рядом. Соседям они сказали, чтобы мы не боялись, что они будут нас защищать. Если бы в тот момент я была там на улице, я бы обязательно сказала, что защищать нас не надо, разве от них самих. Мы жили хорошо, мы были счастливы до прихода этих извергов.

Российские оккупанты забирают гражданские автомобили и ездят на них. Часто ездят пьяными по селению. Каждый выход в магазин – это рулетка. Дети всегда плачут, когда я уезжаю в магазин, они очень за меня волнуются.

На блокпостах всех мужчин, будь то на машинах или в маршрутках, раздевают и смотрят, нет ли на них патриотических татуировок. Во всех проверяют телефоны, фотографии, читают мессенджеры. У некоторых документы сверяют с какими-то списками. Если ничего не находят, отпускают.

У некоторых даже забирали телефоны.

Магазины

В первые дни войны магазины в поселке были закрыты. Мы решили дома печь хлеб, но не было дрожжей. Дрожжи начали разводить сами.

Со временем магазины начали открываться, но цены выросли в десятки раз: гречка стоит 80-100 грн, сахар – 100 грн, сигареты, которые стоили 70, уже 160, соль, которая стоила 8 грн, уже 80 грн, дрожжи сухие весом 100 г – 150-180 грн, мука – 1200 грн за мешок, рулон туалетной обуховской бумаги – 25-30 грн, маленькая зубная паста – 130 грн, прокладки и тампоны – 70-200 грн.

Затем в магазины начали завозить российские товары. Цены на них остаются столь же высокими. Большинство людей принципиально не покупают эти товары, хотя выбора нет, ведь из Запорожья ничего не привозят.

Но в последнее время заметила, что на полках магазинов начали появляться и украинские товары. Подозреваем, что, возможно, это гуманитарка, которую нам продают.

Деньги

Все остались без работы и пенсии. Работают только торговцы. Деньги у людей заканчиваются и как жить им дальше неизвестно.

Очереди у банков стояли огромные с первого дня войны. Выдавали только по тысяче гривен, затем по 500 грн.

Местные торговцы обналичивают деньги под проценты – сначала это было 20-30%, сейчас 7-8%. Ломбард также обналичивает деньги.

Банковские карты не принимают из-за плохой связи.

Интернет, связь

Сначала у нас отключили мобильную связь. Теперь связь есть, но плохая. Интернет Укртелеком не работает совсем. Другой местный провайдер работает, но периодически пропадает.

Россияне завезли на местную радиостанцию и телебашню свою аппаратуру.

Обучение в школах

У нас разъехалось много учителей. Дети не учатся. В районе заставляли учиться на русском языке, переходить на русскую программу. Но дети учились на украинском, поэтому руководство решило сделать вынужденные каникулы. Детям выдали приложения к аттестатам.

Ходят слухи, что педагогов похищают. Что от них хотят, мы не понимаем.

Медицина

Из поселка тоже начали уезжать врачи: главврач, хирург, гинеколог, с которой были удоговоры беременных женщин о кесаревом. Это ужас.

У нас много больных пожилых людей, которым, не дай Бог, может стать хуже. Что тогда делать? Куда обращаться за помощью? Везти в Запорожье тоже не выход, ведь коридоров нет, машины обстреливают. Это небезопасно, но люди не могут ждать со своими болезнями.

Лекарство

Долгое время в аптеки не завозили лекарства. Из-за паники люди начали скупать даже то, что им не нужно. Полки в аптеках пустые. Я не смогла купить ребенку лекарство от кашля, потому что его нет.

Нас спасло то, что одна девушка нашла волонтеров, которые купили лекарства в Запорожье и привезли нам.

В деревне есть диабетики, у них максимальный уровень сахара в крови. Обратиться не к кому и лекарства пришлось ждать долго.

Недавно в одну из аптек привезли лекарства из России.

Правоохранительные органы

Полиции у нас нет с первого дня войны. Со всех полицейских машин сняли наклейки, номера и мигалки.

Конфликт между поселковым головой и торговцами

Поселковый голова приехал на центральный рынок, возле которого люди продают молоко, мясо, картофель, лук и другие продукты. Он сказал, чтобы они больше здесь не торговали, потому что ему это не нравится. Люди начали жаловаться, как им быть, на что жить, ведь ни зарплаты, ни пенсии не получают. Он послушал это и уехал. Через некоторое время к торговцам пришли трое российских военных с автоматами. Они сказали, что поселковый голова пожаловался, что торговцы его не слушают и попросил их помочь решить это.

Россияне сказали торговцам, чтобы они больше ничего не продавали. А если кто-то будет торговать, то будут за это отвечать.

Самостоятельная эвакуация

Появились многие перевозчики, которые перевозят людей из районного центра в Запорожье за 200-300 долларов. Но, конечно, гарантий о безопасности нет никаких. Останешься ли ты в живых неизвестно.

Очень многие уже выехали. Многие хотят уехать, но для этого у них нет денег.

Люди просят человека, чтобы он привез им что-то необходимое из Запорожья. Недавно один человек вез продукты и лекарства. На блокпосту его остановили русские солдаты и забрали у него машину из-за того, что у него не было доверенности. Водитель начал объяснять им, что нам доверенность не нужна, у нас закон, позволяющий ездить по техпаспорту. Мужчина начал оккупантов умолять отдать ему машину. Один из россиян сказал другому: "Что ты с ним церемонишься? У меня есть две свободные ямы, закопать можем в любую".

Российские оккупанты пользуются тем, что они с автоматами, что они с оружием. И только поэтому они имеют над нами власть. Страшно.

Мы боимся уезжать, у нас трое детей. Младшая дочь очень испугана. Она часто просыпается по ночам. Когда собака лает, она взрывается. Я не знаю, как мы можем выехать в Запорожье, когда там стреляют по машинам даже с детьми.

Я знаю, что люди уезжают, но это рулетка. Одни проезжают нормально, другие попадают под обстрелы.

Машина одной женщины, которая возит нам в поселок из Запорожья лекарство, полностью избита. У нее русские военные на блокпостах забирают лекарства, продукты. Она с ними ссорится, объясняет, что это везет людям, которые все это заказали. А они забирают и говорят: "У нас здесь тоже люди". Она им ответила: "Пусть ваша россия возит вам лекарство!" Так они ей из-за этого разбили стекло на машине.

Украинские предатели

Я была очевидицей, как некоторые жители нашей деревни подружились с русскими военными. Вышла я из магазина и увидела, как они приветливо здороваются, обнимаются, пожимают друг другу руки.

Затем эти местные жители начали ходить по бабушкам, торгующим молоком, мясом. Они им говорили, что нужно делиться полученными деньгами от торговли – давать на армию. С каждого, кто торгует чем-нибудь, они собирали деньги и говорили, что отправят их на украинскую армию. Но у нас ни один терминал не работает. Так что украинской армии эти деньги они отправить не могли. Но после того, как я увидела, что они обнимаются с русскими оккупантами, я поняла, что собирают деньги они для русской армии, которая уничтожает нас.

Люди, которые сотрудничают с рашистами, всегда были за "Большую московию". "Украинский флаг – пусть будет украинский, русский флаг – пусть будет русский, чтобы нас никто не трогал, чтобы было спокойно", — говорят некоторые жители.

В районном центре, говорят, уже меняют даже паспорта на российские. И вывозят с заводов все оборудование и минудобрения в Крым.

Гуманитарная помощь

Гуманитарную помощь нам не доставляют. Власть не способствует этому.

Хорошо, что есть возможность заказать волонтерам купить лекарства в Запорожье и привезти нам.

Жить в оккупации очень тяжело. Мы не знаем, что нам делать. Мы очень волнуемся за жизнь каждого из нас, особенно за детей.

Мы хотим жить в нашей стране, мы хотим здесь работать, хотим, чтобы наши дети жили, учились, работали. Мы хотим строить свое счастливое будущее в нашей стране.

Наc стирают с лица земли. Но мы будем сражаться до последнего. Я верю, что все будет Украина. Слава нашим украинским защитникам!

Ранее своей историей с ТСН.ua поделилась бучанка, которую спас из оккупированного поселка ее парень, а сам попал в плен к россиянам.

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