У мужа королевы Елизаветы II было прозвище для Меган Маркл: как оно звучит

Он ушел из жизни три года назад. И еще при жизни заметил сходство жены принца Гарри – Меган Маркл с другой британской герцогиней.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Он никогда не говорил ей это в лицо, но в семье знали, что Филипп называл Меган "герцогиней Виндзорской". Уоллис, герцогиня Виндзорская была женой короля Эдуарда VIII, который ради женитьбы на ней отрекся от престола.

"Я думаю, он просто не мог уйти от факта сходства между Меган и Гарри, Эдвардом и миссис Симпсон", - рассказывает биограф Ингрид Сьюард, пишет express. "Здесь так много общего, поэтому он называл ее герцогиней Виндзорской, я имею в виду не в лицо".

Уоллис Симпсон, отметим, также была американской и разведенной. Ради нее король Эдуард VIII отказался от трона. Историю их любви мы рассказывали ранее.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Getty Images

Принц Гарри же ради Меган и их семьи отказался от исполнения королевских обязанностей в январе 2020 года. Очевидно тогда, принц Филипп увидел еще больше сходства между этими парами.

В своей книге "Моя мама и я" госпожа Сьюард написала: "Одним из немногих, кто боялся поддаться обаянию Меган был принц Филипп. С того момента, как он заметил ее очевидное сходство с Уоллис, он стал называть ее DoW". Также Сьюард добавила, что, в отличие от своего мужа, покойная королева Елизавета II возлагала на Меган "большие надежды".

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

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