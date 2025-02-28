У нее было два прозвища: стало известно, как называли Меган Маркл при дворце

Меган Маркл и принц Гарри пять лет назад как сложили с себя королевские обязанности, а об их жизни во дворце пишут до сих пор.

Том Куинн в своей новой королевской книге под названием "Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг", приводит слова членов королевского персонала, которые рассказывают о том времени, когда Меган была работающим членом королевской семьи и жила с принцем Гарри во дворце.

Один из слуг утверждал, что герцогиню прозвали "Мистической Мег", потому что она была "новой и пробужденной".

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

"Это правда, что какое-то время ее прозвищем было "трудная герцогиня", но у нее были и другие, более дружелюбные прозвища, в том числе "Мистическая Мег", которое появилось потому, что она была такой современной, такой пробужденной во многих вещах", цитирует книгу express.co.uk.

Другой сотрудник королевской семьи сообщил, что Меган, которую также называли "Трудной герцогиней", было непросто смириться со своей новой королевской жизнью.

"Она могла быть трудной, потому что ей было трудно жить, пытаясь нащупать свой путь и разобраться в хитросплетениях средневековой, запутанной системы".

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

По словам автора, еще одной проблемой герцогини, когда она еще была работающей королевской особой, были "слуги". "Меган одновременно нравилось, когда за нее все делала домашняя прислуга, и в то же время она это ненавидела. Меган не всегда ладила со своими сотрудниками, хотя в этом не было ее вины — она просто не привыкла к этому, как Гарри. Так что в один момент она могла быть очень дружелюбной, возможно, даже чересчур дружелюбной, обнимать персонал и пытаться подружиться с ними, а в следующий момент ее раздражало то, что они не реагировали мгновенно в любое время дня и ночи".

Ранее мы писали, что у мужа королевы Елизаветы II было прозвище для Меган Маркл.

Меган Маркл и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, зачем Меган Маркл скопировала образ принцессы Дианы.

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