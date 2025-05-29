У нее было любимое платье с цветами: летний образ 21-летней Елизаветы II

Принцесса Елизавета / © Associated Press

Реклама

Стиль юной принцессы Елизаветы, а именно этот титул она носила до того, как ее короновали 1953 году в Вестминстерском аббатстве, был очень романтическим. Для публичных появлений она выбирала платья из натуральных тканей и нежных оттенков, также принцесса любила платья в цветочный принт.

Одним из явно любимых нарядов у Елизаветы, который она носила в возрасте 21 года, было голубое платье с большими белыми цветами. Его она часто надевала в сочетании с белой сумкой, высокими перчатками, туфлями с открытой пяткой и мысом., а также оригинальной шляпкой, украшенной перьями.

В этом платье Елизавета появлялась несколько раз. Однажды она надела его, навещая пенсионеров Челси в Королевском госпитале.

Реклама

Принцесса Елизавета, 1947 год / © Associated Press

Еще раз принцессу в платье заметили с ее женихом, лейтенантом Филиппом Маунтбаттеном, на мероприятии в Эдинбурге. Образ она дополнила любимым украшением — бусами с жемчугом.

Принцесса Елизавета, 1947 год / © Associated Press

На протяжении всей жизни Елизавета всегда пыталась быть яркой, хотя и носила наряды довольно сдержанных фасонов. Конечно, бывали случаи, когда Елизавета II появлялась и в брюках, а также платках на голове, вместо шляпки.

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images