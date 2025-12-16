У нее есть дедлайн: стало известно, когда Сара Фергюсон должна покинуть королевский особняк в Виндзоре

Сара Фергюсон / © Associated Press

Последние несколько месяцев были непростыми для Сары и, новый 2026 год также не гарантирует бывшей герцогине спокойствия и хороших новостей. Всего несколько месяцев назад Сара оказалась втянута в скандал, связанный с электронным письмом, которое она отправила в 2011 году покойному осужденному педофилу Джеффри Эпштейну. Это положило начало ее падению в королевской семье, а скандалы вокруг ее бывшего мужа Эндрю Маунтбаттен-Виндзора еще больше усугубили ситуацию для пары. Помимо потери королевских титулов, разведенная пара также лишилась своего дома в Роял-Лодж, в Виндзоре.

Несмотря на то, что им вручили уведомление о выселении, они до сих пор не покинули свой дом, и, по некоторым данным, у них есть время до октября 2026 года, пишет GB News.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Принц Эндрю, как известно, планирует переехать в частное поместье королевской семьи в Сандрингеме, а вот Сара с бывшим мужем не поедет. Предполагается, что она рассматривает дома в Виндзоре и его окрестностях, хотя ранее ходили слухи, что она может переехать жить в Португалию к своей младшей дочери принцессе Евгении или остановиться в доме своей старшей дочери принцессы Беатрис в Котсуолдсе. Сейчас Сара и сама еще не знает, где ей предстоит жить.

Сара Фергюсон с дочерьми Беатрис и Евгенией / © Associated Press

