У нее есть лайфхак: как принцессе Кейт удается незаметно посещать публичные места

Принцесса Уэльская Кэтрин – одна из самых известных женщин в мире. Стоит ей прийти в какой-то музей или на выставку, об этом тут же раструбят все СМИ. Но Кейт нашла способ, как выходить в публичные места и оставаться незамеченной.

По словам автора Тины Браун, принцесса Уэльская совершает тайные одиночные поездки в известные музеи и художественные галереи. Такие визиты приходятся на ранние утренние часы, обычно около 8 утра, и до того, как начинают прибывать другие люди. Что дает возможность Кэтрин оставаться максимально незамеченной фотографами.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В своей книге "Дворцовые бумаги" Браун пишет, что сольные прогулки Кейт делаются для того, чтобы "подпитывать ее внутреннюю жизнь", а также позволяют ей заниматься тем, что ей нравится, пишет express.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Кэтрин известна своей любовью к искусству и совершает такие визиты в столь ранее время для того, чтобы иметь возможность заниматься тем, что ей нравится. Напомним, Кейт Миддлтон изучала искусство в Сент-Эндрюсском университете, который окончила в 2005 году. Там же она познакомилась со своим будущим мужем принцем Уильямом.

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