У нее хороший вкус: девушка Сэмюэля Чатто появилась на публике в таких же серьгах, как у принцессы Кейт

В британской прессе обсуждают возможную королевскую помолвку в 2025 году.
Речь идет о сыне Сары Чатто (дочери принцессы Маргарет), Сэмюэле Чатто который на Рождество в Сандрингеме появился со своей возлюбленной Элеонорой Эксерджян.
Внимание прессы теперь сосредоточено на этой паре и, конечно же, на стиле будущей королевской особы. Пара встречается с 2021 года, но до сих пор их еще не видели на королевских мероприятиях вместе.
Похоже, Элеонора уже вдохновляется стилем принцессы Уэльской Кейт. На одном из мероприятий в Национальной галерее в Лондоне, девушка появилась в шелковом платье темно-синего цвета. Свой образ она завершила парой потрясающих бриллиантовых серег, которые были поразительно похожи на одно из самых любимых украшений Кейт — серьги Diamond Frame, подаренные Кейт покойной королевой Елизаветой II, пишет Daily Mail.
Кейт надевала эти серьги много раз на протяжении многих лет, в том числе на Trooping The Colour в 2017 году и на свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в 2018 году в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
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