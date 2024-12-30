У нее хороший вкус: девушка Сэмюэля Чатто появилась на публике в таких же серьгах, как у принцессы Кейт

Речь идет о сыне Сары Чатто (дочери принцессы Маргарет), Сэмюэле Чатто который на Рождество в Сандрингеме появился со своей возлюбленной Элеонорой Эксерджян.

Сэмюэль Чатто на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Внимание прессы теперь сосредоточено на этой паре и, конечно же, на стиле будущей королевской особы. Пара встречается с 2021 года, но до сих пор их еще не видели на королевских мероприятиях вместе.

Элеонора Эксерджян и Сэмюэль Чатто / Фото: Getty Images

Похоже, Элеонора уже вдохновляется стилем принцессы Уэльской Кейт. На одном из мероприятий в Национальной галерее в Лондоне, девушка появилась в шелковом платье темно-синего цвета. Свой образ она завершила парой потрясающих бриллиантовых серег, которые были поразительно похожи на одно из самых любимых украшений Кейт — серьги Diamond Frame, подаренные Кейт покойной королевой Елизаветой II, пишет Daily Mail.

Принцесса Кейт на параде Trooping The Colour в 2017 году / Фото: Getty Images

Кейт надевала эти серьги много раз на протяжении многих лет, в том числе на Trooping The Colour в 2017 году и на свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в 2018 году в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Принцесса Кейт на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / Фото: Getty Images

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