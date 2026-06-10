У нее королевская история: стало известно, что за тиару носила на своей свадьбе Харриет Сперлинг

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

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Как и все королевские невесты, Харриет шла к алтарю в белом свадебном платье и с тиарой на голове.

Невеста была одета в платье от Эмилии Викстед, сшитое на заказ и надела свадебную тиару с бриллиантами и жемчугом — украшение, имеющее удивительную королевскую историю.

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Тиара на ее голове представляла собой изящное творение из жемчуга и бриллиантов, предоставленное на время британским ювелирным Домом Pragnell, создавшим и ее обручальное кольцо.

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Это потрясающее произведение искусства датируется коронацией короля Георга VI – прадеда ее мужа – в 1937 году.

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

«Эта изящная тиара, излюбленное свадебное украшение для головы и принадлежавшая семье Прагнелл, носилась несколькими поколениями членов семьи Прагнелл и присутствовала на коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы II», - говорится в заявлении ювелирного дома.

А вот дизайнер Эмилия Викстед, опубликовала на странице бренда в Instagram несколько фото Харриет в платье, написав, что «оно было изготовлено в нашем частном салоне на Слоун-стрит и полностью изготовленный нашей собственной командой в нашем ателье в Западном Лондоне. На создание платья ушло сто сорок часов».

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Каждый элемент основан на фирменном силуэте Эмилии Викстед и выполнен из итальянского крепа цвета слоновой кости, покрытого исключительно тонким французским кружевом Leavers с узором из цветов прерий, который продолжается до края самой вуали невесты. Кружево тщательно пришито вручную.

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