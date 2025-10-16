ТСН в социальных сетях

У нее нет "привелегии белого цвета": королева Рания во всем черном появилась на встрече с Папой Римским

Абдалла II и Рания иорданские стали первыми монархами, которых принял на частной аудиенции новоиспеченный Папа Римский Лев XIV.

Королева Рания и король Абдалла II с Папой Львом XIV

Королева Рания и король Абдалла II с Папой Львом XIV / © Instagram королевы Рании

Королевская чета отправилась в Ватикан для своей первой встречи с понтификом, поскольку не смогла присутствовать на инаугурационной мессе его понтификата в мае.

Королева Рания в своем Instagram поделилась несколькими снимками.

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

«Для меня было честью присоединиться к Его Величеству в Ватикане сегодня на встрече с Его Святейшеством Папой Львом XIV», — написала королева в подписи.

Для выхода Рания выбрала черное шерстяное пальто Fendi с золотистым тонким ремнем на талии, сумку от Max Mara и обула черные лакированные туфли Tom Ford на золотистых каблуках. На плечах у Ее Величества был черный платок, которым королева по всей видимости покрывала голову при встрече. Рания не пользуется так называемой «привилегией белого» о котором ранее мы уже рассказывали. Это давняя уступка Ватикана, которая позволяет очень немногим членам королевских семей носить белое перед Папой вместо черного, требуемого строгим папским дресс-кодом.

Королева Рания и король Абдалла II с Папой Львом XIV / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и король Абдалла II с Папой Львом XIV / © Instagram королевы Рании

Тем временем, напомним, наследный принц Иордании Хусейн и принцесса Раджва встретились в Лондоне с четой Уэльских.

