У нее ничего не вышло: названы две вещи, которые Меган Маркл хотела получить от королевской семьи

Меган Маркл была американской актрисой до того, как познакомилась со своим будущим мужем принцем Гарри, с которым помолвилась 27 ноября 2017 года.

Они встречались всего полтора года прежде, чем Гарри сделал ей предложение стать его женой. Конечно, Меган согласилась, ведь рассчитывала получить большие бонусы от жизнь в королевской семье, но так их и не получила.

Несмотря на присутствие на королевских мероприятиях, жизнь в фирме и связанная с ней известность, судя по всему, оказались не такими, как ожидала герцогиня Сассекская. Менее чем через два года Меган это поняла и они с Гарри отказались исполнять свои обязанности старших членов семьи, переехав жить в США.

Меган, герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

Пара заявила тогда, что хочет обрести финансовую независимость и наслаждаться большей приватностью, и их переезд в Америку оказался логичным для достижения этих целей.

Однако некоторые королевские эксперты полагают, что у решения Меган отказаться от королевской жизни было больше причин, в том числе и тот факт, что она не могла получить от жизни в королевской семье то, чего хотела, пишет express.co.uk.

Так бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд рассказала журналу OK!: "Я всегда считала, что Меган не понимала, что она никогда не станет главной особой в королевской семье или даже заместителем главной особы. Нет ничего плохого в желании полностью контролировать и управлять своей жизнью. Нет ничего плохого в стремлении быть в центре внимания. Просто королевская семья была неподходящим местом для ее амбиций", - сказала эксперт.

Герцогиня Сассекская и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Завтра, Меган и Гарри отпразднуют седьмую годовщину со дня своей помолвки.

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