У нее очень красивый почерк: Джилл Байден показала в Instagram рождественскую открытку

Первая леди США поздравила фолловеров с Рождеством.
Джилл Байден опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она под волшебную праздничную мелодию подписывает рождественскую открытку. Сразу привлекает внимание очень красивый почерк первой леди.
"Из нашего дома в ваш, счастливого Рождества и веселых праздникоов. Пусть обещание этого "Сезона мира и света" направит ваш путь вперед", – пожелала подписчикам Джилл.
А еще она показала фото, на котором она запечатлена с мужем Джо Байденом. Они сидят у телефона и улыбаются.
"Хорошие новости от наших друзей с @NORADSanta: Санта уже в пути!", – порадовала всех первая леди.
Напомним, Джилл Байден в красном платье и замшевых туфлях почитала детям рождественскую историю.
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