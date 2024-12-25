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У нее очень красивый почерк: Джилл Байден показала в Instagram рождественскую открытку

У нее очень красивый почерк: Джилл Байден показала в Instagram рождественскую открытку

У нее очень красивый почерк: Джилл Байден показала в Instagram рождественскую открытку

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США поздравила фолловеров с Рождеством.

Джилл Байден опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она под волшебную праздничную мелодию подписывает рождественскую открытку. Сразу привлекает внимание очень красивый почерк первой леди.

"Из нашего дома в ваш, счастливого Рождества и веселых праздникоов. Пусть обещание этого "Сезона мира и света" направит ваш путь вперед", – пожелала подписчикам Джилл.

А еще она показала фото, на котором она запечатлена с мужем Джо Байденом. Они сидят у телефона и улыбаются.

Джо и Джилл Байдены / © Instagram Джилл Байден
Джо и Джилл Байдены / Фото: Instagram Джилл Байден

"Хорошие новости от наших друзей с @NORADSanta: Санта уже в пути!", – порадовала всех первая леди.

Напомним, Джилл Байден в красном платье и замшевых туфлях почитала детям рождественскую историю.

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